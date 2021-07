Stiri pe aceeasi tema

- Oana Sirbu a trecut printr-un an de coșmar, caci actrița din ”Liceeni” a suferit o pierdere enorma din cauza faptului ca mama ei s-a stins din viața la varsta de 87 de ani, dar și pentru faptul ca s-a infectat cu COVID-19 in ciuda faptului ca s-a protejat cat a putut de mult. Vedeta a povestit in detaliu…

- Mihai Constantin, sau ”Ionica” din Liceeni, așa cum il cunoaște toata lumea, a avut o apariție extrem de spectaculoasa pe strazile Capitalei. Celebrul actor este acum de nerecunoscut, avand parte de o transformare drastica de cand a ieșit din lumina reflectoarelor. Iata cum l-au surprins paparazzi Spynews.ro…

- Dupa un an de cand a stat departe de lumina reflectoarelor, Bianca Pop se intoarce, insa mai schimbata ca niciodata. Tanara regreta tot ce s-a intamplat in trecut și nu vrea sa mai aiba legaturi cu oamenii care au dus-o in anturaje ce nu i-au facut deloc bine. Fosta ispita de la Insula Iubirii iși sarbatorește…

- De cand a devenit celebra, Cleopatra Stratan a aparut pe micile ecrane doar alaturi de tatal sau, motiv pentru care gurile rele au izbucnit imediat. Deși și-a dorit sa stea departe de lumina reflectoarelor, astazi, Rodica Stratan a fost surprinsa intr-o fotografie de grup. Cum arata cea care i-a dat…

- Fundatia Light into Europe, singurul furnizor de caini ghizi acreditat in Romania de catre European Guid Dogs Federation, a venit in ajutorul nevazatoarei Simona Smultea. Labradorul Chili va fi de acum un partener de nadejde pentru ea.

- Natașa Raab are acum 67 de ani. De aproximativ un an de zile, actrița sta departe de scenele teatrelor, dar și de micul ecran, de lumina reflectoarelor. Nu a mai filmat nici spoturi publicitare noi, e preocupata doar de starea ei de sanatate. In septembrie 2019, Natașa Raab și-a pierdut soțul. Celebra…

- Mariana, tanara soție condamnata la zeci de ani de inchisoare, fiind acuzata ca și-ar fi ucis soțul, a fost pusa la zid de sora barbatului dupa ce și-a refacut viața. Ionica, fosta cumnata a femeii, susține ca Meluța ar fi crezut inainte sa se stinga din viața ca partenera lui in inșela cu altcineva,…

- Lucian Viziru este stabilit de 7 ani in Germania, alaturi de soția și fiul lui și, chiar daca, spune el, are oferte sa revina in lumina reflectoarelor din Romania, este decis sa nu se intoarca in aceasta lume.