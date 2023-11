Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu efectueaza marti o vizita in Israel, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu omologul sau, Benjamin Netanyahu. Șeful Executivului de la Bucuresti va fi insotit de ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, si de cel al Apararii, Angel Tilvar. Vizita are loc in contextul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban „și-a facut un drum” in Georgia, chiar in ziua in care președintele roman Klaus Iohannis avea programata, de cateva luni bune, o vizita oficiala de stat, prima dupa o pauza de 14 ani. Președintele roman s-a intalnit cu președintele Ungariei, Katalin Novak. Administratia…

- Politistii brasoveni au demarat verificari dupa ce parintii unor elevi de clasa pregatitoare de la o scoala din municipiul Brasov au anuntat ca nu ii vor duce pe copii la scoala pana cand conducerea unitatii nu va lua masuri privind bullying-ul la care sunt supusi de catre un coleg de clasa. Situatia…

- Cazul procurorului Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT care i-a umilit pe polițiștii care l-au oprit in trafic a fost amanat, pentru a doua oara, la Inspecția Judiciara. Cazul procurorului Daniel Horodniceanu, fostul șef al DIICOT care i-a umilit pe polițiștii trebuia sa se discute astazi la…

- Germania discuta cu Polonia si Republica Ceha despre posibile „masuri suplimentare ale politiei de frontiera”, a declarat luni purtatorul de cuvant al ministrului german de interne Nancy Faeser, relateaza DPA, citata de Agerpres. La sfarsitul saptamanii trecute, ministrul german de interne a discutat…

- Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a declarat ca a fost verificata o zona foarte mare și confirma ca s-au gasit bucați care ar putea fi dintr-o drona, insa nu reprezinta o amenințare pentru populație. Potrivit Antena 3 CNN, mai multe…

- Ministrul Afacerilor Interne Catalin Predoiu se intalneste miercuri, la Viena, cu omologul austriac Gerhard Karner, opozant al admiterii Romaniei in Spatiul Schengen. La inceputul acestei luni, ministrul austriac de interne, Gerhard Karner, s-a laudat intr-o conferinta de presa cu un bilant pozitiv…

- Premierul Marcel Ciolacu a plecat luni la Atena cu avionul. Va participa la o reuniune de lucru a sefilor de stat si de Guvern din sud-estul Europei si Balcanii de Vest, organizata de prim-ministrul elen, Kyriakos Mitsotakis. La fel ca alte deplasari externe, Ciolacu a ales o cursa de linie. Omul politic…