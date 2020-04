Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelui Unite ale Americii, Donald Trump, a acuzat Uniunea Europeana ca a avut un rol in raspandirea cazurilor de coronavirus in Statele Unite, deoarece nu a luat masurile necesare la timp, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba a reiterat ca, la inceputul crizei, Statele…

- Un polițist din Cluj e acuzat ca a furat dintr-un magazin doua flexuri. Polițistul este cercetat disciplinar, iar in Poliția Cluj are loc și o ancheta interna.Polițiștii din Cluj-Napoca au fost sesizați de catre avocatul unei firme din oraș ca, in perioada 28 - 29 februarie, un barbat de 45…

- Zi mare pentru cinematografia franceza. In aceasta seara se decerneaza premiile Cesar, asa-numitele „Oscaruri din Hexagon”. Insa regizorul cu cele mai multe nominalizari nu va fi prezent.

- Noul director al Serviciului National de Informatii din Statele Unite, Richard Grenell, recent numit in functie de presedintele Donald Trump, ar fi acordat consultanta pentru Vlad Plahotniuc, fostul lider democrat care a fugit din Republica Moldova si a fost anuntat in cautare internationala de autoritatile…

- Premierul Ludovic Orban și-a atacat propriul ministru al Fondurilor Europene, in ședința de Guvern de luni, dupa ce presa a dezvaluit ca Marcel Bolos s-a inconjurat de oamenii PSD la minister.

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul Siriei, la frontiera…

- Dramele copiilor, acolo unde sunt, lasa urme adanci in inimile adulților și devin rani nevindecabile și pentru unii și pentru alții. Insa atunci cand aceste drame sunt inchipuite și generate de diferite angoase, viața adulților se schimba radical și sufera deteriorari iremediabile.

- Recent, George Burcea a scos la iveala amanuntecutremuratoare despre familia lui și și-a acuzat tatal de violența domestica.Barbatul a avut prima reacție cu privire la declarațiile facute de actor și adezvaluit faptul ca acesta ar fi vrut sa il omoare. Socrul Andreei Balan a vorbit la XNS, luni seara,…