- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, SPynews.ro, au fost pe „urmele” Alexandrei Ungureanu și au surprins-o pe aceasta in ipostaze rare. Sigur nu ai mai vazut-o așa pana acum! Artista nu este deranjata sa mearga singura la mall și in oraș. Iata cum iși petrece celebra cantareața…

- Noi avem dovada clara ca Florentina Opriș este o femeie care adora sa petreaca timp singura, asta dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au vazut cum iși petrece ea timpul liber. Prezentatoarea TV nu a mai fost surprinsa așa! Iata cum…

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Adrian Enache a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro cand se afla in mall. El a facut mai multe achiziții, reușind sa cumpere tot ce avea pe lista, apoi s-a intalnit cu un prieten cunoscut. Iata ce a facut artistul in centrul comercial.

- Un jandarm din Capitala a salvat doua persoane dintr-un accident produs pe Autostrada A1. Jandarmul se intorcea de la parinti si era in timpul liber. "Alin se intorcea de la Slatina, de la parintii sai, catre Bucuresti. Era pe autostrada A1. La un moment dat, in dreptul km 58, a fost depasit pe banda…

- Teodor Meleșcanu a for surprins in București de catre paparazzi celui mai tare site de știri SpyNews.ro. Acesta a facut mai multe activitați in timpul zilei iar, indiferent cat a fost de ocupat, nu a uitat de nepoata sa, pe care a așteptat-o sa o ia de la școala, apoi a condus-o in siguranța pana acasa.

- Nicoleta Nuca a fost surprinsa de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro alaturi de iubitul ei la mall. Cei doi au petrecut timpul impreuna și fanii lor i-au putut sa-i vada plimbandu-se impreuna.