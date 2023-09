Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, primul campion mondial din istoria natației romanești, a vorbit despre cazurile de dopaj, dar și despre suplimentele contaminate pe care unii sportivi le iau fara sa știe. Simona Halep susține ca a pațit acest lucru, dupa ce a fost depistata pozitiv la US Open 2023. Ce a spus David Popovici…

- "Ma simt mai motivat ca niciodata si mai puternic". Sunt primele declaratii facute de inotatorul roman David Popovici, la intoarcerea de la Mondialele din Japonia. El a mai spus ca a realizat cat de puternica este sustinerea celor de acasa.

- Fanii natației și ai inotatorului roman David Popovici au urmarit cu sufletul la gura cursa de marți. Din pacate, tanarul a ratat podiumul. David Popovici s-a clasat al patrulea in finala probei de 200 m liber, disputata marti in cadrul Campionatului Mondial de natație de la Fukuoka (Japonia). Așadar,…

- David Popovici a luat startul la Campionatele Mondiale de Natație din Japonia, de la Fukuoka. Inotatorul roman s-a calificat in semifinalele cursei de 200 metri liber cu al treilea timp al seriilor. Cand vor avea loc semifinalele și cu cine va lupta David Popovici pentru medalia de aur. Ce timp a avut…

- Are 17 ani, e specialist in cele mai lungi curse de bazin și a obținut calificarea in doua probe la Jocurile Olimpice de la Paris. Vlad Stancu a preluat ștafeta de la David Popovici și e cel mai titrat junior din natația romaneasca.

- Inotatorul roman David Popovici s-a clasat sambata seara pe locul intai in finala probei de 100 m liber de la Roma, la cea de-a 59-a ediție a competiției internaționale Sette Colli Trophy.