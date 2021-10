Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble traiește o frumoasa poveste de dragoste cu actorul Harlys Baccera, cel pe care l-a adus in Romania. Paparazzii Spynews.ro i-au surprins pe cei doi in tandrețuri chiar pe strazile de le noi din țara.

- Gabriela Prisacariu are modul propriu de a-și crește copilul, iar acum le-a dezvaluit tuturor ce face ea atunci cand ii plange baiețelul. Surprinzator sau nu, gestul facut de soția lui Dani Oțil a amuzat și surprins in același timp pe toata lumea, caci nimeni nu se aștepta la o asemenea fapta.

- Celebrul actor Steve Buscemi, in varsta de 63 ani, a fost surprins de paparazzi la brațul unei femei misterioase, care arata mult mai tanara decat el. Apropiații spun ca actorul iubește din nou, la 2 ani dupa ce soția sa a murit.

- Pai daca nici Cobra Tate nu știe ce inseamna viața de milionar, pai atunci cine?! Afaceristul iși traiește visul cu ochii, iar tanarul e ca un magnet in ceea ce privește femeile. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins intr-un restaurant in compania unei brunete focoase.

- Ziv Tetelman, presupusul iubit al Alexandrei Dinu, a fost surprins de paparazzi Spynews.ro, de data acesta fara compania blondinei. Milionarul evreu este foarte solicitat, astfel ca nu a lasat telefonul nicio clipa atunci cand a ieșit in oraș.

- Victor Becali iși permite orice chiar și in vazul lumii, fostul impresar a facit gesturi jenante in public, fara a ține cont de cine este in jur. Paparazzii Spynews.ro sunt mereu pe urmele afaceristului și nu-l scapa niciun moment din ochi, astfel ca l-au surprins chiar in fapt! Iata imaginile cu Victor…

- Un barbat și-a facut soția cea mai fericita, la 14 ani de la ziua cand s-au casatorit. El i-a aratat singurul lor filmuleț din ziua nunții, pe care l-a gasit intr-un loc neașteptat. Iata care e povestea lor.