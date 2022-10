Stiri pe aceeasi tema

- Artistul este cercetat pentru tentativa de omor și arestat la domiciliu, dar nu pare deloc deranjat, asta pentru ca iși petrece timpul cu persoanele importante din viața lui. Cu cine s-a filmat Dani Mocanu și care sunt ultimele lui declarații

- Dani Mocanu nu se lasa de muzica nici in arest la domiciliu. Manelistul a dezvaluit, pentru Antena Stars, ca inregistreaza deja piese acasa și va filma videoclipurile in garaj. Cantarețul susține ca este nevinovat in cazul de tenetaiva de omor in care este implicat și pana la decizia instanței este…

- Dani Mocanu se afla in arest la domiciliu pentru 30 de zile, asta dupa ce impreuna cu fratele sau au batut un barbat intr-o benzinarie din Pitești. Recent, manelistul s-a filmat pe contul sau personal de Ți-Tok in timp ce lua masa in "oraș" alaturi de avocatul sau. Iata ce a dezvaluit Dani Mocanu pe…

- Dani Mocanu a implinit de curand varsta de 30 de ani, insa daca in anii precedenți ziua sa de naștere era un real prilej de distracție, in prezent cantarețul de manele a fost nevoit sa serbeze...intre patru pereți. Iata ce mesaj a transmis!

- Dani Mocanu este arestat la domiciliu, așa ca singura lui plimbare la implinirea varstei de 30 de ani a fost pana la poarta vilei sale. Acum insa, iși dorește ca atat el, cat și frații sai sa termine cu problemele cu legea, ca sa iși poata vedea de viața alaturi de cei dragi.Dani Mocanu a fost arestat…

- Dani Mocanu face senzație chiar și din arest. Acesta a publicat pe contul personal de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca, in acest an, iși serbeaza ziua de naștere arestat la domiciliu.

- Dani Mocanu e implicat in multe scandaluri și probleme cu legea, insa manelistul nu uita de Divinitate. Cantarețul, aflat in arest la domiciliu, a publicat un clip video in care arata cum se roaga alaturi de copiii sai in genunchi la Dumnezeu.

- Delia este cunoscuta pentru toate vacanțele indraznețe in care a mers de-a lungul timpului. Nu numai ca are o cariera de succes și este extrem de apreciata la noi in țara, dar este și pasionata de vacanțe și tot felul de drumeții. Iata care este locul din Romania unde a fost la un pas sa de nas in nas…