- Noah Cyrus nu credea ca va apuca varsta de 21 de ani, din cauza depresiei. Autoarea hit-ului ‘Again’ a scris pe contul ei de Instagram, potrivit contactmusic.com: „Primul meu episod din ‘Good Cry’ a vazut lumina in urma cu fix doi ani. Timpul zboara. Am trecut prin atat de multe de atunci, Sa lansez…

- Ilinca Vandici a cazut in depresie in timpul pandemiei. Ce decizie a luat! Perioada pandemiei ne-a afectat pe toți intr-un fel sau altul. Pentru unii oameni a insemnat chiar ajungerea la depresie. Se pare ca la un pas de depresie a fost și Ilinca Vandici. Starile de anxietate au determinat-o pe vedeta…

- Cele mai recente imagini pe care Jennifer Lopez le-a postat o surprind pe aceasta alaturi de logodnicul ei, Alex Rodriguez, in intimitatea familiei lor. De curand, Jennifer a postat o poza care a strans aproximativ 3.000.000 de aprecieri pe Instagram.

- Lidia Buble este, de la inceputul verii, o femeie libera și in momentul de fața iși concentreaza toata atenția asupra carierei muzicale. Vedeta lucreaza la noi proiecte muzicale și s-a bucurat de curand de o vacanța superba in Saint-Tropez. In plus, frumoasa cantareața este mai activa ca niciodata pe…

- Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza de soția sa in urma cu puțin timp. Artistul și fosta sa partenera de viața au ales un mod cu totul inedit pentru a da de veste ca nu mai sunt un cuplu. Cornel Ilie a anunțat ca divorțeaza dupa cinci ani de casnicie. Artistul și fosta soție au ales sa iși anunțe desparțirea…

- ​Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat într-un mod inedit prelungirea contractului cu AC Milan, informeaza lequipe.fr.El a postat pe retelele de socializare o poza în care apare în tricoul echipei AC Milan cu numarul 11, nu 21 ca pâna acum. Cifra 1, a zecilor,…

- Tenisul este tot mai aproape de reluare, iar sportivii se afla în linie dreapta cu pregatirea fizica. Un antrenament bun are însa presarate și momentele sale de relaxare, iar muzica poate juca un rol decisiv în acest sens. Cunoscut în circuitul ATP pentru pregatirea fizica…

- Adrian Mutu pare sa nu fie aproape deloc speriat de pandemia de coronavirus din lume, mai ales cand il vedem aproape zilnic pe la terase și cafenele, in compania prietenilor sai. Paparazzi SpyNews.ro au surprins imagini cu „Briliantul” in timp ce poarta o discuție foarte importanta...la telefon.