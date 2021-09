Ce face ca alimentele bio sa devină ,,bio’’? (Social) Agricultura ecologica reprezinta un mod modern de cultivare a plantelor și de creștere a animalelor, fara a folosi fertilizanți, pesticide sau diverse substanțe care modifica creșterea acestora. Alimentele bio sunt au in componența lor doar ingrediente organice, nu li s-au adaugat alte produse chimice precum fertilizatori, pesticide și organisme modificate genetic, indiferent ca vorbim despre produse alimentare sau nealimentare. BIO reprezinta produsele... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna august 2021 a venit cu foarte multe scumpiri pe piața din Romania. Prețurile alimentelor din supermarketuri au crescut considerabil. Care sunt produsele pentru care romanii au fost nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar. Ce alimente s-au scumpit in august 2021 Organizatia Natiunilor Unite…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat ca din punctul de vedere al formatiunii pe care o reprezinta dosarul 10 august reprezinta un "esec al justitiei", al capacitatii de a solutiona cauze importante, cu impact social. "Am discutat si legat de 10 august, e o aniversare astazi,…

- Irigatiile reprezinta un factor esential pentru ca Romania sa-si atinga potentialul in agricultura, fiind necesara o planificare multianuala pentru asigurarea irigatiilor (sistem national si proiecte locale) si desecarii, in baza strategiei integrate a apei, sustine Florian Ciolacu, director executiv…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a urcat cu 31% in ritm anual, potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters, citata de Agerpres, precizand ca preturile au scazut totusi in iulie pentru a doua luna consecutiv.

- Gradul de absorbție din fondurile europene pentru agricultura și dezvoltare rurala a ajuns la 80%. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a efectuat pana in prezent plați in valoare de 7,56 miliarde de euro, Valoarea plaților efectuate in conturilor beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in luna iunie, dar tot sunt mai mari cu peste 30% fata de luna similara a anului trecut, potrivit datelor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Bloomberg.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, miercuri, ca nu este de acord cu declarata lui Dacian Ciolos referitoare la PNRR-ul Ungariei, iar Dacian Ciolos nu reprezinta Guvernul, coalitia sau România, scrie News.ro. „Cred ca a facut una dintre greselile cele mai mari ce pot fi facute în…

- Varianta Delta a noului coronavirus, detectata pentru prima data in India, reprezinta in prezent aproximativ 20% din totalul noilor infectari inregistrate in Franta, a anuntat marti ministrul Sanatatii din aceasta tara, Olivier Veran, pentru postul radiofonic France Info, informeaza Reuters.…