- Dupa 2-0 cu FCSB, Florin Prunea a vorbit despre situația in care se afla Bogdan Lobonț, cel care a asigurat interimatul pe banca Rapidului. Dupa ce Cristiano Bergodi a fost demis, Dan Șucu l-a ales pe Bogdan Lobonț, care ocupa funcția de antrenor de portari, pentru a asigura interimatul. Fostul goalkeeper…

- Ziua Internaționala a Asistenților Medicali, sarbatorita in data de 12 mai. Cine a fost Florence Nightingale Ziua Internaționala a Asistenților Medicali (International Nurses Day) este sarbatorita pe 12 mai in fiecare an pentru a marca contribuția semnificativa a asistenților medicali și a personalului…

- ​Cei aproximativ 5.500 de angajați ai producatorului de gaze Romgaz nu au primit prime de Paște in acest an, situația fiind o premiera in istoria companiei. Conducerea societații spune ca nu exista pana acum o baza legala pentru a acorda prime salariaților in acest an, insa Guvernul va aproba in curand…

- Filarmonica George Enescu (FGE), cea mai importanta filarmonica din țara, și Ateneul Roman, construit ca templu al culturii naționale, au intrat intr-un proces strategic de transformare și de dezvoltare, menit sa le redea stralucirea internaționala și sa

- Pe data de 19 aprilie s-au nascut prozatorul Calistrat Hogaș, renumitul inginer Anghel Saligny și fiica pictorului Pablo Picasso, devenita un celebru designer. De asemenea, este ziua in care a murit scriitoarea britanica Daphne du Maurier, autoarea romanului „Rebecca”.

- Un magnat imobiliar a fost condamnat la moarte in Vietnam dupa cel mai mare proces de frauda din istoria țarii. Truong My Lan a fost condamnata joi de un tribunal din Ho Chi Minh City, dupa ce a fost gasita vinovata de deturnare de fonduri, mita și incalcari ale normelor bancare, noteaza Mediafax.

- Premierul roman, Marcel Ciolacu, a declarat ca susține unirea Republicii Moldova cu Romania. „Istoria a facut o nedreptate. Eu nu pot schimba trecutul, iar prezentul e o consecința a trecutului. Ce pot eu face, e sa cladim viitorul impreuna”, a declarat Ciolacu intr-un interviu pentru presa de peste…

- Comunicat de presa A fost semnat cel mai mare contract de finanțare prin Programul Regional din istoria ADR Sud-Muntenia și primul din regiune pe Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027! Veste importanta pentru infrastructura rutiera a județului Dambovița! Consiliul Județean Dambovița (CJD) a gazduit…