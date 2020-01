Stiri pe aceeasi tema

- Antena 1 si PRO TV au dat in ultimii 10 ani premii de peste 2 milioane de euro la show-urile de talente „MasterChef”, „Chefi la cutite”, „X Factor” si „Vocea Romaniei”. Un sfert din bani au luat calea afacerilor cu restaurante care a inflorit in toata tara datorita investitiei de 560.000 de euro. Click!…

- Bella Santiago, caștigatoare „X Factor” și „Te cunosc de undeva”, a dezvaluit cand se va casatori in biserica, cum va arata rochia ei de mireasa, dar și ce gest incredibil a facut pentru fiica ei in varsta de opt ani.

- A caștigat „X Factor” acum trei ani, la numai 15 ani. I-a adus marele trofeu lui Carla’s Dreams, insa parca nu am mai vazut și nici n-am mai auzit de ea de atunci. Olga Verbițchi revine in forța in showbiz, dupa ce a luat o pauza, nevoita fiind de parțile mai puțin placute ale celebritații.

- Podul Dragalina este deschis circulației de la finele lunii septembrie, iar podul Eroilor de la inceputul lunii noiembrie. Cu toate acestea, muncitorii mai au de lucru la trotuare, piste de biciclete pe sub cele doua poduri și balustrade. Primarul este optimist și promite ca șantierele se…

- Dupa ce a castigat votul publicului in cadrul „X Factor” (2018) și „Te cunosc de undeva” (2018), Bella Santiago lanseaza „S.O.S.”, o piesa pop catchy cu influente R&B și versuri in limba engleza, insoțita de un videoclip ce dezvaluie atitudinea plina de personalitate a frumoasei artiste. Single-ul este…

- Dupa ce a caștigat votul publicului in cadrul „X Factor” (2018) și „Te cunosc de undeva” (2018), Bella Santiago lanseaza „S.O.S.”, o piesa pop catchy cu influențe R&B și versuri in limba engleza, insoțita de un videoclip ce dezvaluie atitudinea plina de personalitate a frumoasei artiste. Single-ul este…

- Nemiloasa ruleta i-a oferit concurentei Bella Santiago cea mai grea transformare din acest sezon - indianca Maduri Dixit, dar caștigatoarea sezonului opt „X Factor” nu s-a dat batuta! A muncit pe rupte și a repetat enorm, chiar și pana la ora 2.00, in fața oglinzii!

- Bella Santiago, caștigatoarea X Factor, este casatorita civil cu Nicolae Ionuț Grigore, dar in direct la Agenția VIP a facut marele anunț. Anul viitor se va merge și in fața altarului alaturi de barbatul din viața ei, iar petrecerea se anunța cu mult fast.