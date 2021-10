Banel Nicolița (36 de ani) traverseaza o perioada nefasta. Fostul jucator de la FCSB a pierdut tot ce a agonisit in cariera de fotbalist, dupa care a imprumutat 100.000 E de la camatari, motiv care l-a impins sa fuga in SUA. Fostul internațional roman a investit peste 300.000 E la CS Faurei, insa echipa din localitatea sa natala s-a dovedit a fi o ”gaura neagra”. Banii s-au dus pe ”apa sambetei”, dar Banel Nicolița nu a renunțat și a luat inca 100 de mii de euro cu camata. In scurt timp, de frica și neavand cum sa returneze suma imensa imprumutata, fotbalistul a hotarat sa plece peste ocean. Banel…