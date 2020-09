Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger le-a aratat fanilor cum se începe o noua saptamâna și cum se simte motivația unei zile de luni la vârsta de 73 de ani. Actorul a postat un filmuleț cu unul dintre exercițiile sale favorite din sala de fitness.A adunat peste 3.6 milioane de vizualizari, iar…

- Actrița Sophie Turner care doar ce a devenit mamica pentru prima data, a postat in weekend pe Instagram o poza cu un cadou primit de pe platourile serialului Game of Thrones. Tronul pe care Sansa, personajul caruia ia dat viața in serialul de succes, a stat dupa ce a fost incoronata „Queen of the North”…

- Jessica Simpson a trecut prin schimbari radicale dupa naștere. Cantareața a ramas constanta de-a lungul timpului, purtand mai mereu extensii blonde, lungi. Recent, și-a scos extensiile și arata complet diferit fara ele. Cu cateva ore inainte de a le da jos, vedeta a postat un selfie pe Instagram, apoi…

- ​Arnold Schwarzenegger a ajuns la 73 de ani, vârsta pe care a împlinit-o joi, 30 iulie. Este în continuare un exemplu pentru mulți practicanți ai mișcarii, iar discursurile sale motivaționale inspira generații în continuare. A cunoscut consacrarea odata cu cele 7 titluri…

- Femeile sprijina femeile in campania foto „Provocare acceptata” pe Instagram. Platforma a fost copleșita de fotografii in alb-negru cu femei, intr-o campanie virala prin care femeile iși pot arata aprecierea fața de alte femei care se inspira și se susțin reciproc. Femeile din toate punctele de viața…

- Nicki Minaj este insarcinata cu primul ei copil. Anunțul a fost facut chiar de rapperița, care a incarcat pe pagina de Instagram o serie de fotografii in care burtica de gravida este vizibila. Felicitarile nu au intarziat sa apara, instantaneele fiind apreciate de zeci de patru milioane de oameni. …

- Cantarețul Marcel Pavel a transmis un mesaj pe rețelele de socializare , miercuri, in ziua in care a fost externat din spital, dupa ce a fost infectat cu coronavirus. Marcel Pavel a ieșit din spital miercuri dimineața, el postand pe Instagram un mesaj prin care anunța ca astazi este ziua fiicei sale,…

- Cult Gaia a oferit rochia verii 2020, pe care toate femeile o poarta deja. Iți va placea pentru designul ei minimalist. In plus, e realizata din țesaturi naturale. Din cauza pandemiei, vara aceasta va fi, fara indoiala, diferita, dar acest lucru nu este un impediment pentru a purta cea mai frumoasa…