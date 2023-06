Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata o zi din viața lui Daniel Pancu! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe antrenor intr-un mall din Capitala, in timp ce parea sa se bucure din plin de timpul liber pe care il avea la dispoziție. Iata cum s-a relaxat fostul fotbalist.

- Daca sunteți curioși sa aflați ce fac jucatorii de la FC Rapid in timpul liber, noi avem imagini! Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe urmele lui Marko Dugandzic, dar și a lui Ljuban Crepulja, și i-au surprins intr-un mall din Capitala!

- Lora și Ionuț Ghenu traiesc una dintre cele mai frumoase relații din showbiz-ul romanesc, iar cei doi sunt impreuna de mai bine de 8 ani. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins in timp ce mergeau la un restaurant din Capitala,…

- Monica Birladeanu este una dintre cele mai apreciate și iubite vedete din Romania. Actrița arata chiar mai bine in realitate, iar noi avem dovada in acest sens, dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare.…

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Fulgy a sarutat-o pe o tanara misterioasa, dupa ce a ieșit din secția de poliție. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini rare cu fiul Clejanilor. Cu cine iși petrece tanarul timpul dupa desparțirea de Bia Khalifa.

- Cu toții o știm pe Oana Lis, insa nu mulți știu cum iși petrece timpul liber. Soția lui Viorel Lis a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios intr-o zona cunoscuta din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…