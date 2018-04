Stiri pe aceeasi tema

- Sicriul in care Ionela Prodan va fi inmormantata a ajuns la Spitalul Elias marti, dis-de-dimineata. Actele necesare au fost pregatite, iar trupul neinsufletit al regretatei artiste a fost scos din spital in urma cu cateva minute.

- Amintirile lui Gheorghe Turda despre Ionela Prodan. Interpretul de muzica populara a rememorat cateva din momentele care l-au legat de regretata cantareata, care a murit pe 16 aprilie, dupa ce a luptat cu o boala necrutatoare. Gheorghe Turda si Ionela Prodan s-au cunoscut acum mai bine de 50 de ani,…

- Ionela Prodan a murit, dupa o indelungata lupta cu o boala ce i-a macinat pancreasul. Elena Merișoreanu, cea mai buna prietena a artistei și una dintre colegele ei de breasla, a marturisit ce se va intampla de acum, cu trupul neinsuflețit al cantareței.

- Ionela Prodan a murit. Ionela Prodan a murit luni seara dupa o lunga suferința. Familia, fiicele sale și prietenii sunt greu incercați de aceasta veste extrem de trista. Dumnezeu s-o ierte Ionela Prodan a murit, dupa ce medicii i-au spus ca sufera de o boala grava la pancreas Ionela prodan a murit. Printre…

- Cum s-a schimbat Ionela Prodan in ultimul an. Ultimele imagini cu artista de muzica populara o arata extrem de schimbat, iar cei care și-o amintesc din perioada ei de glorie o recunosc cu greu. In februarie 2017, pe pagina de Facebook a Ionelei Prodan a fost postata ultima fotografie, iar in aceasta…

- Anamaria Prodan a luat o decizie radicala și este pe deplin ințeleasa. Aceasta a renunțat la emisiunea pe care o prezenta la PRO TV pentru a petrece cat mai mult timp cu mama sa, Ionela Prodan, aflata intr-o stare delicata de sanatate. Anamaria Prodan prezenta emisiunea Gospodar fara pereche la PRO…

- Ionela Prodan se afla internata la Spitalul Elias din Capitala, iar Anamaria Prodan, una dintre fiicele artistei, avut grija ca medicii sa pastreze discreția totala in ceea ce privește starea de sanatate a mamei sale. In luna ianuarie a acestui an, interpreta de muzica populara Ionela Prodan a ajuns…

- Ce se intampla cu mama Anamariei Prodan. Impresara a facut anunțul la o saptamana dupa ce artista a fost internata la Fundeni, din cauza unor probleme grave de sanatate. Impresara a declarat ca mama ei va fi externata peste aproximativ patru zile. Anamaria Prodan a vorbit cu prezentatorul Razvan Botezatu…