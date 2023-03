Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Raicu este eleganta in orice situație. Prezentatoarea TV a fost surprinsa de paparazzi celui mai tare site de știri mondene. SpyNews.ro intr-o ținuta impecabila, alaturi de mama sa. Cele doua au mers la o clinica, aceasta avand și un buchet de flori uriaș in mana.

- Ecaterina Andronescu este o adevarata prezența prin mall-urile din București! Fostul ministru al Educației a ieșit la cumparaturi și a dovedit ca alege mereu cultura in locul modei. Chiar daca s-a plimbat prin cateva magazine de haine, politicianul a gasit ce cauta intr-un cu totul alt loc.

- Adrian Alexandrov a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri, SpyNews.ro. Acesta iși indeplinește cu brio rolul de tata, reușind sa petreaca timp cu fiica sa, dar și alți prieteni de care este apropiat.

- Ovidiu Petre a intrat, de curand, in atenția paparazzi-lor SpyNews.ro, care l-au surprins pe fostul fotbalist de la Steaua intr-o ipostaza demna de urmat. Fostul mijlocaș al echipei din București este un tata cum rar mai vezi. In compania soției,dar și a copiilor, acesta a fost vazut intr-un mall din…

- Teodor Meleșcanu a for surprins in București de catre paparazzi celui mai tare site de știri SpyNews.ro. Acesta a facut mai multe activitați in timpul zilei iar, indiferent cat a fost de ocupat, nu a uitat de nepoata sa, pe care a așteptat-o sa o ia de la școala, apoi a condus-o in siguranța pana acasa.

- Dorian Popa a avut o prima reacție dupa ce a fost implicat intr-un scandal privind garsoniera pe care o inchiriaza de o buna perioada de timp in București. A fost acuzat pe rețelele de socializare ca le-a cerut unor chiriași mai mulți bani decat ar fi costat cazarea, insa el se apara, spune ca lucrurile…

- Nicoleta Nuca a fost surprinsa de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro alaturi de iubitul ei la mall. Cei doi au petrecut timpul impreuna și fanii lor i-au putut sa-i vada plimbandu-se impreuna.

- Costin Craioveanu s-a recasatorit chiar in prima zi din an și a facut anunțul pe rețelele de socializare. Casnicia cu Mihaela Cernea s-a incheiat in toamna anului trecut, dupa 21 de ani de relație. Este prima casatorie la inceput de an din showbiz-ul romanesc. Pe contul sau de Instagram, Costin Craioveanu…