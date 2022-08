Stiri pe aceeasi tema

- Și milionarii au nevoie de relaxare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Viorel Paunescu in timp ce se relaxa, in parc. Afaceristul a profitat din plin de vremea calduroasa de afara și a facut o plimbare scurta intr-un loc liniștit din Capitala.

- Ioan Andone știe cum sa-și petreaca timpul liber, dar mai ales in compania cui. Antrenorul a fost surprins la o cafenea de lux din Capitala alaturi de fiul sau, Mihnea Andone. Chiar daca are o avere impresionanta, Ioan Andone nu pune niciodata accent pe ținutele sofisticate și de fiecare data iși alege…

- Mihai Bobonete știe cum sa se bucure din plin de zilele libere in care nu trebuie sa joace vreun rol, astfel ca nu este de mirare in compania cui a fost zarit la un restaurant de lux din Capitala. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe "urmele" lui și au surprins…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis pe Facebook luni, 11 iulie, ca „unii sunt eliberați legal” respectandu-se o decizie CCR, iar ea este „arestata ilegal deja de 300 de zile” ca urmare a „incalcarii de catre anumiți judecatori” a altei decizii CCR. Fostul președinte al Camerei Deputaților…

- Ilie Nastase este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din tenisul romanesc. A avut o viața amoroasa foarte bogata, dar acum sta ”singur cuc” la restaurant. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au pe fostul tenismen in timp ce și-a petrecut minute…

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a amanat pentru data de 29 iunie pronunțarea in recursul in casație introdus de fostul ministru Elena Udrea. Prin aceasta cale extraordinara de atac, Elena Udrea cere eliberarea din inchisoare, ea fiind condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”. Aceasta…

- Cu toții știm ca Elena Udrea iși savarștește, in cele din urma, cei șase ani de inchisoare in Romania, dupa ce a fost extradata din Bulgaria. Fostul ministru trece prin clipe grele in penitenciarul din țara noastra, mai ales pentru ca nu iși poate vedea copilui. Ce a marturisit Adrian Alexandrov.