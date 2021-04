Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase lucrari in diverse tehnici, realizate in ultimul deceniu de Maia Stefana Oprea, una dintre cele mai cunoscute si apreciate artiste contemporane din Romania, se regasesc incepand din 20 aprilie 2021 in expozitia VR (virtual reality) „On the Naturalness of Things“ / „Despre naturaletea lucrurilor“,…

- Regele Mihai și mama sa, Regina Elena, au luat parte la nunta prințesei moștenitoare a Marii Britanii, Elisabeta, cu ducele Philip Mountbatten, iar apoi s-au intors in Romania, de unde au fost fortati sa plece pe 3 spre 4 ianuarie 1948. Cu ocazia ceremoniilor nunții regale britanice, Regele Mihai a…

- In anul 2019, in Romania speranța de viața la naștere era de 78,2 ani, cu 5,9 ani mai puțin fața de nivelul mediu al speranței de viața in cele 27 de țari ale UE. Astfel, țara noastra se afla in grupul țarilor cu cele mai scazute valori ale speranței de viața din uniune. Cu ocazia Zilei Mondiale…

- Romania si-a asumat in mod serios si a respectat toate angajamentele ca stat membru NATO si este suta la suta alaturi de aliatii euro-atlantici in lupta pentru viata si securitate comuna, a afirmat, marti, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. "Ne aflam in fata unui moment in…

- Președintele Klaus Iohannis condamna, într-un mesaj transmis marți, violențele și manifestarile extremiste și xenofobe de la protestele care au avut loc cu o zi în urma. Președintele mai spune ca, „încercarea de a captura politic protestele”, pentru a le transforma în…

- Rodion Roșca a murit, dar ceea ce a lasat in urma il transforma intr-o legenda a muzicii electronice din Romania.Rodion a absolvit Liceul de Muzica din Cluj, instrumentul clarinet.Rodion experimenteaza, inca din anii de liceu, posibilitațile generarii de sunete noi, neconvenționale. Folosind la inceput…

- Cați bani caștiga Dorian Popa din online Dorian Popa a devenit celebru in 2011, odata cu lansarea serialului Pariu cu Viața și a trupei fenomen LaLa Band. Mai tarziu, artistul a descoperit online-ul, acolo unde se bucura de un foarte mare succes la momentul actual. Vezi aceasta postare pe Instagram…

- Dupa aproximativ un an de la debutul pandemiei de COVID-19 in Romania, presiunea asupra vieții de zi cu zi incepe sa lase urme adanci in echilibrul profesional și familial. Potrivit unui studiu recent, romancele spun ca echilibrul dintre munca și viața personala s-a inrautațit in pandemie, iar un…