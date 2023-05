Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a urmarit partida caștigata de FC Voluntari in fața celor de la FC Botoșani cu 2-0. La final, agentul a explicat care este viitorul lui Nicolae Stanciu (30), jucatorul de la Wuhan Three Towns pe care-l impresariaza Aceasta a marturisit ca mijlocașul va ramane in China, chiar daca a fost…

- Cele mai importante informații din meciurile stranierilor din acest weekend sunt in liveblog-ul GSP. Nicolae Stanciu, remiza in China Nicolae Stanciu a fost titular și integralist in tricoul lui Wuhan Three Towns de vineri, scor 0-0, in fața lui Zhejiang Professional, partida din runda cu numarul 8…

- Cele mai importante informații din meciurile stranierilor din acest weekend sunt in liveblog-ul GSP. Costel Galca, victorie importanta in Polonia Radomiak Radom, echipa antrenata de Costel Galca, a caștigat cu Slask, 1-0, in etapa #30 din campionatul Poloniei. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului,…

- Nicolae Stanciu (29 de ani, mijlocaș ofensiv) a reușit doua assisturi azi, in etapa #4 din Superliga Chinei. Wuhan Three Towns a invins-o in deplasare pe Qingdao Hainiu, scor 3-0. La prima reușita, cea din minutul 17, Stanciu a recuperat, interceptand o pasa greșita de la adversari, și a trimis imediat…

- Razvan Burleanu, președintele FRF, a vorbit despre situația lui Nicolae Stanciu, mijlocașul de la Wuhan Three Towns. Campionatul in China nu a inceput, iar Stanciu vine la echipa naționala fara meciuri oficiale in picioare in acest an. El va ajunge mai devreme decat colegii sai la București pentru a…

- Naționala Romaniei incepe in aceasta luna parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024 gazduit de Germania: • Sambata, 25 martie, ora 21:45, Estadi Nacional (Andorra): Andorra – ROMANIA • Marți, 28 martie, ora 21:45, Arena Naționala (București): ROMANIA – Belarus Selecționerul Edward…

- Cele mai importante in formații din meciurile stranierilor din acest weekend sunt in liveblogul GSP.ro. Mircea Lucescu, invins de locul 15 din Ucraina Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, a pierdut cu Inhulets, scor 0-2, in etapa 16 din campionatul Ucrainei. A fost primul meci pentru echipa…

- Nationala Romaniei incepe in aceasta luna parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024, meciuri pentru care selectionerul Edward Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara tarii, informeaza frf.ro. Pe lista se afla si jucatori care ar putea…