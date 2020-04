Stiri pe aceeasi tema

- Un sezonier roman a murit in urma infectiei cu coronavirus. Multi dintre angajatii romani nu sunt asigurati medical in Germania, spune Horatiu Dancu, asistent social si consilier pentru cetatenii romani defavorizati.

- Potrivit publicației Der Spiegel, muncitorul sezonier roman, de 57 de ani, ar fi contactat virusul in Germania. Barbatul lucra in landul Baden-Wurttemberg din 20 martie. La inceput, cauzele decesului au fost neclare, dar ulterior a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Ministerul de Interne din Stuttgart…

- Muncitorii romani sezonieri care au plecat la cules sparanghel in Germania iși primesc salariul in continuare, chiar daca se afla in carantina sau, mai rau, daca s-au imbolnavit de Covid-19. Site-ul german Mobilitate Echitabila, care ofera sfaturi muncitorilor straini din Germania, trece in revista…

- De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) și pana la acest moment, 58 de cetațeni romani aflați in strainatate, 13 in Italia, 15 in Franța, 18 in Marea Britanie, 7 in Spania, 3 in Germania, unul in Belgia și unul in Suedia, au decedat, transmite Grupul de

- Szabolcs Sepsi din cadrul proiectului Faire Mobilität a vorbit despre situația muncitorilor români. „ Întreaga acțiune este realizata în graba și, dupa toate aparențele, fara un plan concret. Pâna acum nu s-a ținut aproape deloc seama de dreptul muncii.…

- Primul avion cu muncitori sezonieri a ajuns joi de la Cluj, în jurul orei 14.50 (ora Germaniei), cu o întârziere de 50 de minute, noteaza publicatia germana Badische Neueste Nachrichten, citata de Adevarul. Patronii germani i-au așteptat pe muncitori cu mai multe autocare care…

- Probleme generate de plecarea muncitorilor romani sezonieri Mai mulți muncitori români sezonieri au plecat joi spre Germania, dupa ce aceasta țara a relaxat condițiile pentru cei care vin sa lucreze în agricultura. 150 de oameni au plecat de pe Aeroportul Internațional din…

- Lucratorii sezonieri au interzis pe teritoriul german incepand de joi, 26 martie, ca masura de combatere a extinderii pandemiei cu noul coronavirus. Majoritatea sunt romani. Germania a anuntat ca interzice intrarea lucratorilor sezonieri straini pe teritoriul ei, transmite AFP, fiind una dintre masurile…