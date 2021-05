Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a scris, sambata, pe Facebook, in prima zi fara masca in spații deschise, ca a fost deja la o plibare și a fost „wow”. De asemenea, premierul a transmis ca pe 1 iunie urmeaza o noua serie de relaxari a masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului. „Cum este pentru voi prima…

- Premierul Florin Cițu povestește ca, in prima zi fara masca in spații deschise, a facut o plimbare la prima ora sa bea cafea și a fost „wow”: „urmeaza 1 iunie”. „Cum este pentru voi prima zi fara masca in spații deschise? Eu deja am facut o plimbare la prima ora pana la cafea și a fost wow”,…

- Premierul Florin Citu a fost surprins in timp ce mergea pe jos pe bulevardul Mircea Eliade, potrivit imaginilor postate de jurnalista Floriana Jucan.Marti seara, in a treia zi de Paste, premierul Florin Citu a fost filmat in timp ce se deplasa ca pieton pe bulevardul Mircea Eliade. "L-am surprins pe…

- Premierul Florin Cițu a scris marți pe Facebook un mesaj prin care vorbește despre posibilitatea ridicarii unora dintre restricțiile antiepidemice in perioada verii. De asemenea, el a scris ca ii este dor sa mearga la concerte. Acesta spune ca printre aceste relaxari ale regulilor s-ar putea numara…

- Primarul orașului Targu-Jiu, Marcel Romanescu, unde incidența Covid a ajuns marți la 0,23 la mia de locuitori, susține ca și-ar putea asuma o relaxare graduala a restricțiilor, daca autoritațile centrale i-ar permite sa gestioneze situația. „Ne indreptam, incet și sigur, spre eliminarea restricțiilor.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat pe rețelele de socializare ce masuri de relaxare pentru Paște va propune in ședința de Guvern care va avea loc astazi, 8 aprilie. Premierul Florin Cițu a publicat pe contul sau de Facebook o serie de masuri de relaxare pentru Paște pe care le va propune in ședința de…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, ca oricine are dreptul de a protesta si de a avea o opinie diferita, insa cere romanilor sa respecte legea, potrivit Agerpres. Mai mult, Florin Cițu le-a mai transmis politicienilor ca nu este momentul sa caute „capital electoral” in aceste momente. „Sunt…

- Premierul Florin Cițu a anunțat pe pagina de Facebook ca a participat duminica la o ședința a Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) și a declarat ca autoritațile iau in calcul o posibila creștere a numarului de persoane infectate cu COVID, drept pentru care a cerut o serie…