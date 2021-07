Ce fac nașii la tăierea moțului. Totul despre acest obicei românesc Taierea moțului este o tradiție indragita la romani, care se practica de mulți ani, insa nu se cunoaște vechimea acestui obicei laic si nici originile sale. Printre cei mai importanți invitați la aceasta petrecere, se numara nașii. Aceștia au un rol deosebit, astfel tot acest ritual depinde doar de ei. Afla acum toate detaliile despre acest obicei! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 14 mai – Sputnik. Banca Naționala a Moldovei anunța ca vineri, 14 mai, un dolar american echivaleaza cu 17,72 lei, un euro - cu 21,39 lei, o hrivna ucraineana – cu 64 de bani, un leu romanesc - cu 4 lei și 34 de bani moldovenești, iar rubla ruseasca valoreaza 23 de bani. © Screenshot…

- Companiile au anuntat investitii de peste 70 de miliarde de euro in sectorul energetic romanesc in urmatorii zece ani, cea mai mare parte fiind in productia de electricitate, a afirmat, luni, Eric Stab, vicepresedintele Consiliului Investitorilor Straini si CEO al Engie Romania, informeaza Agerpres.…

- Voluntariatul reprezinta pentru multi tineri o oportunitate extraordinara de dezvoltare personala, dar si posibilitatea de a cunoaste alte tari, culturi, de a veni in contact cu traditii si obiceiuri noi. In ajunul Pastilor, la Marasesti, o mana de voluntari din toate colturile Europei, ajunsi in Romania…

- Intentia ministrului Economiei de a modifica programul de promovare a exporturilor, astfel incat firmele sa nu mai primeasca direct bani pentru participarea la targuri, reprezinta o condamnare la moarte a exportului romanesc, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Nationale a Exportatorilor…

- World Press Freedom Press Index 2021, realizat de Reporteri fara Frontiere (RSF), arata ca jurnalismul este „complet sau partial blocat" in 73% dintre cele 180 de tari clasificate de organizatie.

- (P) Noua decizie a Guvernului PNL și USR-PLUS este aceea de a taia banii europeni, in urmatorii doi ani, pentru construirea de pensiuni turistice in mediul rural. „Aceasta decizie – nejustificata, profund nedreapta și arbitrara, anunțata de ministrul Agriculturii – genereaza cateva intrebari legitime,…

- Taierea banilor europeni, in urmatorii doi ani, pentru construirea de pensiuni turistice in mediul rural este o noua decizie a Guvernului PNL și USR-PLUS impotriva intereselor romanilor care va conduce, in final, la saracirea și depopularea satului romanesc. Aceasta decizie – nejustificata, profund…

- CHIȘINAU, 13 apr - Sputnik. Banca Naționala a Moldovei a stabilit cursul oficial de schimb pentru marți, 13 aprilie. Astfel, un dolar american este cotat cu 17,89 lei, un euro – cu 21,31 lei, o hrivna ucraineana – cu 64 de bani, un leu romanesc – cu 4,33 lei moldovenești, iar o rubla ruseasca – cu…