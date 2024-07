In plin val de caldura și seceta extrema, prioritațile pentru Romania ale liderilor țarii sunt diametral opuse. Aflat la final de mandat, Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, este in aceste zile la Paris alaturi de prima doamna, la diferite chermeze. De cealalta parte, Premierul Marcel Ciolacu face un tur de forța pe ogoarele țarii, la fermierii […] The post Ce fac liderii țarii in vremuri de seceta: Marcel Ciolacu la camp, alaturi de fermierii afectați, Iohannis – la chermeza olimpica de la Paris first appeared on Ziarul National .