- Viviana Sposub s-a indragostit de George Burcea in cadrul show-ului „Ferma”, difuzat de Pro TV, iar de atunci cei doi par de nedesparțit. Vedeta a marturisit cum a cucerit-o actorul, dar și cum a evoluat relația dintre ei. Viviana Sposub (23 de ani) și George Burcea (32 de ani) traiesc o frumoasa poveste…

- Dupa ce George Burcea a vorbit despre relația lor, care a inceput la Ferma, Viviana Sposub rupe tacerea și face și ea dezvaluiri neașteptate. Cei doi nu iși fac inca planuri, chiar daca sunt foarte indragostiți.„(…) George Burcea a fost cel mai tare partener de Ferma, iar acum este colegul meu de apartament.…

- Are parte de un succes de proprortii in mediul online, este prima vloggerita din Romaia cu 1 milion de urmaritori pe Instagram. Are si un cont de Youtube de aproape un milion de abonati, dar curand ne-a anuntat ca schinba strategia, va avea un altfel de content pe paginile sale din mediul online.

- George Burcea și Viviana Sposub, de la Ferma, au aflat zilele trecute ca sunt infectați cu noul coronavirus. Cei doi locuiesc impreuna in perioada de izolare și au avut prima apariție la Vorbește Lumea, unde au povestit cum se simt in aceasta perioada.„Ma pregateam pentru un proiect și trebuia sa fac…

- Dupa ce in urma cu doua zile, actorul George Burcea (32 de ani) a fost depistat cu SARS-CoV-2, Viviana Sposub a decis sa se testeze, iar rezultatul a fost pozitiv. Prezentatoarea TV s-a izolat deja in casa si i-a anuntat pe cei cu care a intrat in contact in ultimele zile.

- George Burcea a efectuat și cel de-al doilea test, așteptand in izolare rezultatul. Actorul și-a anunțat atat familia, cat și prietenii cu care a intrat in contact in ultimele zile. Starea sa de sanatate este una buna, acesta avand simptome usoare, cum ar fi o durere de cap, in urma cu cateva zile.…

- Adelina Pestrițu a lipsit o perioada de pe rețelele de socializare dupa ce a anunțat ca s-a imbolnavit de COVID-19, iar acum a revenit cu un mesaj pentru fanii sai. Adelina Pestrițu și-a anunțat admiratorii ca a terminat tratamentul pentru COVID-19 și ca in ultima vreme s-a concentrat pe starea ei…

- In timp ce pandemia Covid-19 ne fura toata atenția, pandemia ecranelor din viețile copiilor noștri capata proporții halucinante. ”Pe termen lung, sufletul capata culorile gandurilor tale”, spunea Marcus Aurelius. Am putea sa-l declaram stramoșul neuroplasticitații acum, cand timpul mediu de folosire…