- Republica Moldova a semnat in toamna anului trecut un contract de furnizare pe cinci ani in baza caruia pretul este determinat lunar si raportat la preturile spot globale ale gazului si petrolului. In aprilie, pretul s-a dublat fata de nivelul din martie. Moldovagaz a transferat 69.5 milioane de dolari…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. "UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Republica Moldova va plati in luna aprilie un pret de 1.193 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale livrate de Rusia, a anuntat marti presedintele Consiliului de Administratie a companiei Moldovagaz, Vadim Ceban, informeaza Reuters. Comparativ, in luna martie, Republica Moldova a platit…

- Moldovenii vor plati in luna aprilie un pret de 1.193 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaze naturale livrate de Rusia. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului de Administratie a companiei Moldovagaz, Vadim Ceban. Potrivit sursei citate, in luna martie, Republica Moldova a platit un pret…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunțat miercuri ca Uniunea Europeana nu are niciun rol in contractele sale cu Gazprom prin care Moscova furnizeaza gaze naturale țarii și ca Budapesta lucreaza la o soluție pentru a putea face plațile, relateaza Reuters.Ungaria iese din rand și dupa noile…

- Adrian Negrescu, analist financiar, a vorbit despre ce ar urma sa faca Romania avand in vedere condițiile impuse de Rusia referitoare la gaz. Analistul a comentat declarația ministrului Energiei, Virgil Popescu, privind modurile in care Romania va fi afectata de hotararea Gazprom de a sista exporturile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la summitul de la Bruxelles, ca NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania și a salutat decizia unui asemenea grup multinațional. ”Este al doilea summit NATO intr-o luna de cand Rusia a atacat complet neprovocat Ucraina. Ne intalnim pentru…

- In timp ce ni se spune ca vom deveni independenți de gazele rusești odata cu legea offshore, in spatele ușilor au fost deja aranjate lucrurile, iar Romania ar putea importa in continuare gaze prin filiera de la Budapesta. La inceputul sesiunii parlamentare, PNL și-a pus ca obiectiv cu prioritate zero…