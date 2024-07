Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 19 ani a fost ucisa, marti, de un urs in timp ce se afla pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. Animalul salbatic a fost impușcat de un vanator dupa ce i-a atacat și pe salvamontiști. Acest caz șocant nu este primul de acest fel. In ultimele doua decenii, au mai murit […] The post Cați…

- Diana Maria, in varsta de 19 ani, este fata ucisa de urs la Bușteni. Tanara ieșeanca era indragostita de natura, iar din nefericire asta i-a adus sfarșitul. Diana si-a gasit sfarsitul pe traseul montan Jepii Mici din Bucegi. Tanara de 19 ani, mare iubitoare a muntelui, a fost atacata de urs sub privirile…

- Politistii din Prahova au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si braconaj cinegetic dupa impuscarea ursului care a ucis o tanara de 19 ani, aflata pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi. „Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor cauzelor si imprejurarilor in care s-a produs…

- O tanara atacata de un urs, marți, pe un traseu montan din apropierea statiunii Busteni din judetul Prahova a fost gasita moarta. Animalul salbatic a fost impușcat. Tragedia, petrecuta in zona turistica Jepii Mici, a avut loc sub privirile ingrozite ale iubitului fetei. Acesta a marturisit ca fiara…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, in legatura cu propunerea ca Romania sa ofere Ucrainei un sistem Patriot ca, daca un astfel de sistem acopera parte din Ucraina, nu inseamna ca nu mai acopera si tara noastra. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Euronews, care au fost discutiile…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la deschiderea Expozitiei internationale Black Sea Defense and Aerospace – BSDA 2024 ca Romania nu-si mai permite sa faca greselile din trecut, cand uzinele de armament au fost inchise, iar cele ramase in viata erau amenintate cu falimentul”. Premierul…

- Cel mai periculos deținut din Romania, Kostas Passaris, ține in alerta forțele de ordine din sistemul penitenciar. El a fost transferat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Penitenciarul Craiova, fiind necesare luarea unor masuri speciale de securitate, in condițiile in care Passaris a ramas cel mai…

- Autoritatile romane au declanșat o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de 6 ani, pentru 8.000 de lei. Copilul a fost scos din tara si dus in Germania. Verificarile in acest caz au demarat dupa ce DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala…