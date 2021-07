Ce fac agențiile de turism pentru a-și readuce afacerile pe plus Paralela 45 reduce timpul de așteptare pentru cererile de vacanțe pe care le primește zilnic, in creștere de la o saptamana la alta, organizand un department call center, cu numar mare de angajați, care sa prelucreze cu promptitudine fiecare apel. Reorganizarea departamentului vine dupa deschiderea de noi agenții, in luna iunie, la Alba Iulia, Ploiești, Craiova și Brașov, dupa angajarea a inca 20% personal, de la inceputul anului și pana acum, și dupa renunțarea la programul scurt de lucru “kurzarbeit”, de la 1 februarie, și trecerea la programul normal de lucru. „Am anticipat creșterea și am… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

