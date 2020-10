Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 16 oct – Sputnik. In ianuarie-august 2020, comparativ cu ianuarie-august 2019, transportul aerian de pasageri a scazut cu 76%, transportul rutier de pasageri s-a diminuat cu 48,5%, iar scaderea inregistrata de transportul feroviar de pasageri a fost de 44,9%. Numai transportul fluvial de…

- Importurile Romaniei din Republica Moldova au depașit de citeva ori importurile de produse moldovenești ale altor parteneri strategici. Acest fapt au relevat datele Biroului Național de Statistica pe comerțul exterior pentru șapte luni ale anului 2020. Potrivit BNS, valoarea totala a exporturilor de…

- Afacerile cel mai grav afectate de pandemie. Cazinourile si jocurile de noroc isi revin cel mai rapid Cazinourile si jocurile de noroc sunt activitatile care isi revin cel mai rapid, din criza generata de pandemie. O spun cifrele privind starea economiei, publicate de Institutul National de Statistica.…

- In luna iulie 2020 cu transportul public au fost transportați 4,2 mil. pasageri, cu 48,3% mai putin ca in luna corespunzatoare din anul 2019, arata datele Biroului Național de Statistica. O scadere semnificativa a numarului de pasageri transportați s-a inregistrat atit in transportul aerian (-89,1%),…

- Mai multe produse alimentare s-au ieftinit in Republica Moldova, in luna iulie, potrivit datelor Biroului National de Statistica. In același timp, unele produse și servicii s-au scumpit, in perioada vizata. Totodata, inflatia anuala (pentru ultimele 12 luni) a constituit 4,23%.