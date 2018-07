Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de depunere a dosarelor este 25 iunie – 6 iulie, iar concursul va avea loc in zilele de 16, 17 si 18 iulie. Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui reia procedura pentru ocuparea postului vacant de director medical, post liber, in urma demisiei dr. Lelia Croitoru, in martie 2015, demisie survenita…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante de conducere, dupa ce politistii care au ocupat functiile respective s-au mutat la alte structuri sau au iesit la pensie. Printre posturile scoase la concurs se numara cele de sef la Biroul…

- Postul de director al Clubului Sportiv Municipal a fost scos la concurs de Primaria Targu Jiu. Candidatii pot depune dosarele pana pe 12 iunie, pe 25 iunie fiind proba scrisa. Data interviului va fi anuntata ulterior. Pentru a ocupa post...

- Consiliul Județean Buzau a publicat rezultatele concursului organizat pentru ocuparea funcției de director al Bibliotecii Județene ”Vasile Vociulescu”. La concurs s-au inscris trei candidați, Sorin Burlacu, fost director al instituției, Iulia Irimia, bibliotecar și Laura Chirca. In urma probelor de…

- Postul de director al noului Club Sportiv Municipal Targu Jiu este ravnit de tot mai multi oameni de sport. Dan Marinescu lucreaza la un proiect impreuna cu fostul sportiv Doru Mihut. Acestia sunt convinsi ca vor avea o echipa de fo...

- Consiliul judetean Buzau organizeaza concurs de proiecte de management pentru ocuparea functiei de Director / Manager al Bibliotecii judetene ,,Vasile Voiculescu” Buzau. Concursul se va desfasura la sediul Consiliului judetean Buzau, B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Municipiul Buzau, conform urmatorului…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a scos la concurs functia de sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Acum, institutiaeste condusa de comisarul sef Remus Nica (FOTO) prin imputernicire. Acesta a fost imputernicit la comanda institutiei in luna mai a anului trecut, iar…

- Jim Bridenstine a fost confirmat, joi, de Senatul Statelor Unite ale Americii in postul de director al Agentiei Spatiale Americane (NASA), la mai bine de sapte luni dupa ce a fost nominalizat de presedintele Donald Trump, informeaza Xinhua. "Este o onoare sa fiu confirmat de Senatul Statelor Unite ale…