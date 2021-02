Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, nu a folosit angajații, dupa cum a recunoscut, numai pentru a-i face reparații in apartamentul secret din București sau acasa la Obreja unde au amenajat o cazanarie sa faca țuica, ci și la locuințele din Timișoara. Ba mai mult a folosit banii societații municipalitații…

- In plina stare de urgența, provocata de pandemia de coronavirus, cand Poliția și Armata erau in strada pentru a impune restricțiile de circulație, directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis mașina de la societatea municipalitații, cu doi angajați, de la Timișoara la București pentru a o transporta…

- Directorul de la Piețe SA, Ioan Nasleu, a trimis un drept la replica dupa apariția dezvaluirilor facute de PRESSALERT.ro ca muncitori de la societatea municipalitații au fost trimiși de acesta sa lucreze la apartamentul secret din București. Cel devenit celebru pentru chefurile cu interlopii a susținut…

- Noua dintre pacienții transferați dupa incendiul de la „Matei Balș” sunt in continuare in stare grava, transmit, joi, reprezentanții Ministerului Sanatați. Informațiile centralizate prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgența, din Ministerul Sanatații arata ca noua dintre pacienții care…

- Jumatate din pacientii transferati in urma incendiului de la „Matei Bals" la alte spitale din capitala sunt in stare stabila, dar sunt dependenti de terapia cu oxigen. Unul din cei ajunsi la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti este intubat, pentru ca a fost intoxicat cu cu fum. Un alt pacient…

- Secretarul de stat Raed Arafat, care este șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), s-a vaccinat azi la pranz impotriva Covid-19. Arafat și angajații DSU s-au vaccinat la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, anunța hotnews . „Este…

- Acesta si angajatii DSU se vaccineaza la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgenta „Prof. dr. Dimitrie Gerota” din Capitala.La inceputul saptamanii trecute s-a vaccinat și coordonatorul campaniei naționale de vaccinare antiCovid, medicul Valeriu Gheorghița. Va reamintim ca a patra tranșa…

- Unu din zece pacienți cu COVID internați in spitale este in stare grava in Secțiile de Terapie Intensiva, unitațile sanitare avertizeaza de mai mult timp ca nu mai au locuri și unele ajung chiar sa ceara transferul unor pacienți. Despre situația ingrijoratoare din secțiile ATI vorbim in emisiunea Adriana…