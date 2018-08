Stiri pe aceeasi tema

- Daca iți amorțește mana noaptea, atunci poate fi vorba despre un simptom precoce de afecțiune a tunelului carpian, care ataca 4-10 milioane de oameni numai in America. Daca aceste simptome sunt ignorate, vor surveni deteriorari pe termen lung ale abilitaților motrice.Iata care sunt cele mai…

- Plantatiile din zona Odobesti au inceput sa putrezeasca, iar viticultorii spun ca vor pierde o buna parte din recolta in cele trei saptamani ramase pana la inceperea recoltarii. Adrian Porumb, viticultor: Ca o cauza principala sunt ploile care vin zi de zi, zi de zi, nu stim nici noi cum sa le mai…

- Boala provocata de ploaie, care nu poate fi tratata si distruge complet strugurii. Specialiștii sunt in alerta, dupa ce in aceasta vara a plouat foarte mult, iar agricultura are de suferit.Este vorba despre mucegaiul cenușiu, care odata instalat, se intinde cu repeziciune. Adrian Porumb, viticultor…

- Yasmin Swift, in varsta de 19 ani, sufera de o boala pulmonara grava, care ii pune viața in pericol și inca incearca sa se obișnuiasca cu diagnosticul crunt pe care l-a primit de la medici. Dar o parte dura pe care trebuie sa o suporte din cauza noii ei vieți, este comportamentul oamenilor din jur care…

- Fuego, unul dintre cei mai apreciați artiști din România, a spus ca sufera de aceleași probleme de sanatate cu care s-a confruntat și tatal sau. Într-un interviu pentru Antena Stars, artistul a vorbit despre durerea pricinuita de moartea tatalui sau. ”Moștenim…

- Ca regula, factorul dominant in manifestarea sindromului hipocondriac (ipohondria) este teama de a fi purtatorul unei boli, insoțita de o anxietate constanta care rezulta din simțurile pacientului.

- Actrita Nicole Kidman, in varsta de 50 de ani, a dezvaluit ca inca sufera enorm din cauza celor doua sarcini pierdute in urma cu aproape doua decenii, pe cand era casatorita cu Tom Cruise.