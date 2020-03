Ce este Zoom, aplicatia care a salvat o multime de locuri de munca in ultimele saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200.000 de contracte de munca sunt suspendate in acest moment, in conditiile in care multe companii din Romania si-au oprit activitatea. Numarul lor s-ar putea dubla, potrivit ministrului Muncii, Violeta Alexandru. "E o situatie grava ca 200.000 de oameni nu mai au contractele…

- Noi informatii iesite la iveala prin intermediul codului urmatoarei versiuni de iOS arata ca Apple va lansa in curand doua modele de iPhone "ieftine". Era cunoscut pana acum faptul ca Apple pregateste un model de iPhone mai ieftin, cu ecran mai mic decat norma actuala, pentru a concura si…

- Costurile probabile ale epidemiei de coronavirus se vor ridica la 1.000 de miliarde de dolari la nivel global, reiese din calculele Agentiei de Comert si Dezvoltare din cadrul Natiunilor Unite (UNCTAD). "Estimam o pierdere de ritm a cresterii de la nivel global la sub 2% in acest an, ceea…

- HP Inc a anuntat joi ca a respins oferta majorata de preluare din partea Xerox, de aproximativ 35 miliarde de dolari, apreciind ca oferta inca subevalueaza producatorul american de PC-uri, transmite Reuters. Luna trecuta, Xerox, unul dintre cei mai mari producatori de fotocopiatoare, a majorat…

- Autoritatile din Hong Kong vor oferi cadouri in bani rezidentilor adulti, pentru a stimula cheltuielile si a reduce sarcina financiara. Ca parte a bugetului anual, a fost anuntat ca 1.280 de dolari americani vor fi oferiti fiecarui adult cu varsta de peste 18 ani, scrie BBC. Este vorba despre…

- Un clasament al destinatiilor ieftine intocmit de compania aeriana Ryanair situeaza Romania pe primul loc. Capitala noastra este recomandata ca fiind cea mai buna destinatie pentru un city break, chiar daca, arata Ryanair, Bucurestiul nu stie sa se comporte neaparat cu turistii, asa cum stiu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a confirmat, joi seara, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020. Intrebata la TVR daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Asa este legea. (...) Imi pare rau, trebuie sa…

- Din vara, in mai multe regiuni din Marea Britanie vor circula autobuze care vor elimina substantele poluante din aer chiar in timp ce transporta pasagerii la destinatie. Un astfel de autobuz, numit Bluestars Breathe, a fost testat cu succes incepand cu 2018 in Southampton. Practic,…