Ce este un test Pisa și la ce ajută acesta Ce este un test Pisa și la ce ajuta acesta? PISA se traduce prin Programme for International Student Assessment și reprezinta o evaluare internaționala a elevilor care este standardizata la nivel internațional. Testele PISA au rolul de a masura și a arata cat de bine sunt pregatiți elevii cu varsta de 15 ani sa faca fața provocarilor atat din viața activa, cat și din viața educaționala. Ce este un test Pisa și la ce ajuta acesta Mai exact, ii va ajuta pe viitorii adulți in evoluție sa ia la cunoștința lucrurile cu care se vor confrunta pe piața muncii sau cu situațiile intampinate daca aleg sa-și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima vreme, exista tot mai multe modalitați care ne ajuta sa ne eliberam de stres și sa traim viața cu mai multa bucurie. Printre acestea se numara și scrisul in jurnal, adica practica de a ține un jurnal care exploreaza gandurile și sentimentele din jurul evenimentelor din viața noastra. Gestionarea…

- Tragedie in showbiz-ul internațional! O indragita vedeta a incetat din viața la varsta de doar 33 de ani! Familia și apropiații sunt devastați de durere și nu pot accepta realitatea dura prin care trec. Iata despre cine este vorba, dar și care este cauza morții vedetei!

- Consiliul Național al Elevilor acuza o „totala lipsa de mobilizare din partea autoritaților” și solicita remedierea problemei astfel incat testarea elevilor sa nu fie in niciun fel periclitata. Reacția vine dupa ce Ministerul Educației a anunțat ca nu sunt suficiente teste pentru saptamana viitoare,…

- Elevii din Romania au efectuat, luni, primul test COVID pe baza de saliva, primit de la scoala saptamana trecuta. Sau asa ar fi trebuit, caci masura nu e obligatorie. Este greu de verificat daca parintii isi testeaza cu adevarat copiii, acasa, sau daca respecta procedura.

- La aproape trei luni de cand a inceput noul an scolar, elevii vor fi, in sfarsit, testati. Procedura nu e insa obligatorie, iar scolile au pasat responsabilitatea parinților. Pe internet au aparut deja anunțuri de vanzare a kiturilor cu teste cu saliva, informeaza Digi24 . Majoritatea școlilor au optat…

- Elevii vor fi testați in sfarșit, dupa aproape trei luni de cand a inceput școala. Procedura nu e insa obligatorie, iar scolile au cedat responsabilitatea parinților. Aceștia in schimb, au preferat sa le vanda pe internet, in loc sa-și testeze copiii. Majoritatea școlilor au optat ca testarea sa fie…

- Varsta de mijloc vine, de regula, cu cateva ajustari majore in viața - apropierea de pensionare, plecarea copiilor, schimbari in starea de sanatate. De multe ori, aceste transformari și altele pot determina o criza a varstei de mijloc. Deși termenul este destul de comun, fenomenul a fost definit de…

- Idei de activitați pentru adolescenți Știm ca adolescenții prefera mediul digital, insa, pentru o viața echilibrata, au nevoie sa socializeze cu copii de varsta lor și sa petreaca cat mai mult timp afara. Daca sunteți o familie activa, care prefera drumețiile și mișcarea, sunteți printre cei norocoși.…