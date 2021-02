Stiri pe aceeasi tema

- De Lucreția Berzintu In 14 ianuarie 2021 Lica Bluthal, promotor cultural prin arta scrisului și a turismului, a trecut in randul celor drepți. La 04 aprilie 2021 ar fi implinit 93 de ani. De-a lungul zecilor de ani Lica a incantat publicul roman și israelian cu spectacole, epigrame, cronici rimate,…

- Trei persoane și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs in localitatea Scanteia, județul Iași, pe unul dintre cele doua drumuri care leaga Iașul de Vaslui. Accidentul s-a produs dupa ce un autoturism Opel, cu cinci persoane, nu a acordat prioritate TIR-ului care circula pe drumul principal.…

- Alaturi de campania Ziarului de Iasi s-au alaturat noi persoane cu suflet mare, care au dorit sa le aduca un zambet copilasilor necajiti de la Cioca Boca. Astfel, Prime Kapital a donat echivalentul a 2.000 de euro pentru darurile micutilor. „Ne bucuram sa fim anul acesta alaturi de micutii din Cioca…

- Astfel, sambata au fost raportate 409 infectari, iar duminica au fost inca 249 de cazuri, numarul deceselor ajungand la 333, in doua zile fiind sapte noi decese. Doua noi focare au fost raportate zilele trecute de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi, la Spitalul de Neurochirurgie si la Spitalul…

- Dragi ieseni, Sunt un iesean din Targu Frumos. Am 44 de ani si, pentru mine, judetul Iasi acasa. Este locul in care am crescut ca om din toate punctele de vedere. Iasul si iesenii sunt cei care mi-au acordat increderea de a-i reprezenta in Forul Legislativ al tarii. Cu responsabilitatea fiecarui act,…

- CFR Calatori anunța introducerea primelor doua trenuri care vor circula in regim de Intercity. Acestea vor lega Brașov de Constanța și București de Suceava. Cele doua garnituri au fost numite Tomis Expres și Ștefan Cel Mare Expres și vor intra in circulație din 12 decembrie, scrie Digi 24. Trenurile…

- 391 de cazuri noi fata de ziua precedenta, la Iasi. Ne mentinem in cel mai nedorit top national, dar, in comparatie cu alte judete din tara, inclusiv Bucurestiul, reteaua sanitara ieseana primeste in continuare bolnavi COVID-19. Pana cand? „Nu ca suntem supraglomerati, suntem la un pas de colaps!",…

- Guvernul a inchis de luni piețele, cinematografele, teatrele și alte unitați care-și desfașoara activitatea in spații inchise, dar ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu vede o problema sa petreaca ore in șir inchis intr-un balon de plastic, alaturi de alte cinci persoane: o consiliera a sa, președintele…