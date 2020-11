Ce este un primer și de ce este absolut necesar Un primer este un remediu de infrumusețare, care pregatește pielea feței pentru aplicarea produselor decorative de machiaj. In cazul in care iți dorești o piele catifelata, neteda și durabilitate pentru intreaga zi, apeleaza la ajutorul unei baze de machiaj. De ce este necesara utilizarea primerului? Baza de machiaj se aplica dupa crema hidratanta și inaintea … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

