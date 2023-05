​Ce este un influencer online: definiția propusă de un parlamentar Nu sunt nici mari cantareți, nici actori, nu știi exact de unde sa-i iei, dar sute de mii, milioane de oameni ii urmaresc pe Facebook, Instagram, YouTube, TikTok și alte platforme online, lumea e atenta la parerile lor despre pantofi, geopolitica, parenting, nutriție sau sport. E vorba despre influencerii de pe internet, iar acum un parlamentar roman propune și o definiție legala pentru ei. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

