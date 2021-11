Ce este un cont de economii cu depuneri lunare? Cum funcţionează mecanismul de colectare a fondurilor Cei mai multi specialisti financiari sunt de parere ca acest tip de cont de economii cu depuneri lunare reprezinta o variana ideala pentru persoanele care nu reușesc sa puna bani deoparte, dar care isi doresc, totuși, sa faca economii pentru viitor. Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai ce inseamna practic acest tip de economii si care este mecanismul de functionare. Formula aceasta de economisire este mai simpla decat crezi. Poți lua decizia ca, lunar, o anumita suma de bani sa iți fie transferata automat din contul de debit in cel de economii, in ziua virarii salariului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

