Ce este un centru incluziv și de ce avem nevoie de el? Educatia incluziva se refera la ridicarea tuturor barierelor in invatare si la asigurarea participarii tuturor celor vulnerabili la excludere si marginalizare. Obiectivul unui astfel de centru este facilitarea accesului la educatie pentru elevii care, datorita unor condiții medicale specifice progreseaza mai greu in dezvoltare și care necesita diferite metode și tehnologii asistive cat și elevii...

