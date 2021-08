Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii s-au luptat in noaptea de miercuri spre joi cu peste 500 de incendii, soldate cu patru morti pana in prezent in Italia, care se confrunta in aceasta saptamana cu un val de caldura record, informeaza AFP. "Au fost efectuate 528 de interventii in ultimele 12 ore, inclusiv 230 in Sicilia,…

- Vara iși intra in drepturi. Dupa o perioada plina de ploi cu grindina, ne așteapta vreme caniculara cu pana la 33 de grade Celsius. Totusi, aceste valori se vor inregistra doar trei zile.