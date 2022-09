Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe 25 decembrie, conform calendarului gregorian, respectiv pe 7 ianuarie, conform calendarului iulian, creștinii ortodocși și catolici din intreaga lume celebreaza Nașterea lui Iisus Hristos, ocazie cu care iși fac unii altora cadouri și petrec in jurul bradului impodobit intr-o adevarata…

- Primaria Abrud da peste 80.000 de lei pentru 3 indicatoare rutiere și de identitate: Ce simbolizeaza totemurile și unde vor fi amplasate Primaria Abrud da peste 80.000 de lei pentru 3 indicatoare rutiere și de identitate: Ce simbolizeaza totemurile și unde vor fi amplasate Primaria orașului Abrud a…

- Sfanta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului este cel mai de seama eveniment religios al anului din grupul sarbatorilor care o preaslavesc pe Sfanta Fecioara Maria care este și ocrotitoarea marinarilor. Creștinii sarbatoresc, in ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului. Este cea mai mare sarbatoare…

- Programul magazinelor de Sfanta Maria 2022. Ce program vor avea cele mai mari magazine din Romania pe 15 august, atunci cand creștinii o sarbatoresc pe Sfanta Maria. Afla in randurile urmatoare. Programul magazinelor de Sfanta Maria 2022 Sfanta Maria este una dintre cele mai importante și așteptate…

- Creștinii ortodocși au inceput de astazi, din 1 august 2022, postul Adormirii Maicii Domnului, care va dura doua saptamani. Pana pe 14 august, credincioșii de pretutindeni inalța rugaciuni Sfintei Maria și se abțin de la mancarea “de dulce”.

- Puterea icoanelor și minunile lor. De ce este bine sa le ai in casa. Icoanele reprezinta o fereastra catre cer, prin care creștinilor le este permis sa vada o parte din Rai. Pentru creștinii ortodocși acestea nu sunt simple ornamente. Din dorința de a pastra permanent legatura cu divinitatea, creștinii…

- Crestinii ortodocsi au intrat in perioada postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, un timp sfant si o actiune de curatire a sufletului prin pocainta, rugaciune si abtinerea de la alimente de origine animala, in vederea dobandirii harului lui Dumnezeu. Sfintii Apostoli Petru si Pavel au avut un ...