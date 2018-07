Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, Romania și alte țari din Europa de Sud-Est țintesc extinderea pe piața articolelor de moda de lux, iar casele de moda din Paris și Milano muta o parte tot mai mare a producției in aceste state, in contextul in care trebuie sa faca fața cererii pentru un numar mai mare de colecții anuale.

- Karina Turcan, o femeie originara din Republica Moldova, a fost arestata in Rusia, fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei, aceasta riscand pana la 20 de ani in inchisoare daca va fi gasita vinovata, informeaza presa rusa.

- Grupul anglo-olandez Unilever a anuntat joi ca este "extrem de putin probabil" sa ramana in indicele FTSE 100 al Bursei din Londra, dupa ce va renunta la structura sa duala si isi va muta sediul de la Londra la Rotterdam (Olanda), transmite Reuters, preluata de Agerpres. După un angajament…

- Saptamana trecuta, CS Amara a deplasat patru luptatori la un turneu internațional desfașurat in localitatea Taracila, din Republica Moldova. Au participat sportivi din Ucraina, Bulgaria, Moldova și Romania. Pentru ialomițeni cel mai bun rezultat a fost locul 2, ocupat la categoria 26 de kilograme de…

- Petre Apostol Saptamana viitoare, orasul Comarnic va sarbatori implinirea a 508 ani de la prima atestare documentara a asezarii (27 mai). Iar la finalul saptamanii, localitatea de pe Valea Prahovei va gazdui, totodata, un eveniment deosebit, urmand ca la Comarnic sa se desfasoare Cupa Romaniei la Orientare,…

- O ceremonia de reinaugurare a Cimitirului de Onoare al Ostașilor Români din satul Tabara, Orhei este organizata astazi de catre Ambasada României, cu prilejul Zilei Eroilor. Evenimentul a început la ora 12.00 cu un ceremonial religios, oficiat de Înaltpreasfințitul Petru,…

- La ora 12.30, la Cimitirul Eroilor a avut loc ceremonia militara de reinaugurare a cimitirului unde sunt ingropati mii de ostasi romani si straini, iar de la ora 13.00 se desfasoara cea mai mare parada internationala organizata vreodata la Buzau, la care iau parte aproape 1.000 de militari…