Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a lasat de ințeles ca starea de alerta va fi, cel mai probabil, prelungita și dupa 15 iunie. „Pana in 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evoluția din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prelungirea sau nu a stariii…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, arata ca va vota impotriva prelungirii starii de alerta, dupa ce ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca PNL va cere incuviințarea Parlamentului pentru o astfel de decizie.Citește și: Starea de alerta va fi prelungita: pronosticul ministrului Sanatații,…

- Ritmul alert al vieții, situațiile neprevazute și stresul de zi cu zi iși pot lasa amprenta cu timpul și pot cauza stari grave de anxietate. In cazul in care te confrunți cu astfel de probleme, ar trebui sa incerci un tratament cu ulei de canabis, cunoscut și ca ulei CBD. Uleiul acesta este delicat…

- Incepand cu data de 15 mai Romania a ieșit din starea de urgența și a intrat in starea de alerta. Deși au fost date mai multe masuri de relaxare, romanii trebuie sa fie in continuare la fel de responsabili, caci pericolul nu a trecut inca. In acest sens, Ministrul Sanatații a anunțat daca vor fi sau…

- Vom scapa sau nu vom scapa de virus? Aceasta este intrebarea! Președintele Klaus Iohannis are cuvantul: „Sunt mai multe lucruri de care trebuie sa ținem cont. Primul lucru este ca ne spun tot mai mulți experți ca nu vom scapa de virus și va trebui sa gasim un mod de a trai cu aceasta boala”. Ce inseamna…

- Read Arafat, anunt important pentru romani. Cand e varful epidemiei si cat se prelungeste starea de urgenta Raed Arafat anunta va varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Masurile preventive trebuie mentinute…

- Perioada cu care ne confruntam acum e dificila si stresanta pentru toata lumea. Pentru noi, adultii, situația e ciudata și stresanta, dar pentru copii și adolescenți, totul poate fi și mai greu de ințeles. De asta e important sa discutam cu ei despre ce se intampla.In tot stresul și anxietatea provocate…

- Premierul Shinzo Abe a declarat intrarea in stare de urgența a Japoniei pentru a impiedica raspandirea COVID-19. Masura va fi valabila pana pe 6 mai și va fi aplicata in capitala Tokyo și in șase prefecturi, potrivit CNN . Starea de urgența din Japonia va afecta 44% din populație. ”Cel mai important…