Ce este specimenul de semnătură și la ce este folosit Probabil ați mai auzit pana acum termenul de specimen de semnatura. Pentru a știi cine are nevoie de ea și cine are dreptul la ea, trebuie sa știm ce este specimenul de semnatura și la ce este folosit. In primul rand, specimenul de semnatura este semnatura pe care o persoana o aplica in fata unei autoritati sau a unei persoane care exercita atributii specifice autoritatii. In ceea ce privește oficializarea acesteia, acest lucru se poate face in fața unui notar public, a unui avocat sau direct in fața funcționarilor O.N.R.C. Totodata, trebuie sa mai știți ca aceasta semnatura la toate actele societații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

