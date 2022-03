Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din 21 februarie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul de azi al emisiunii, a preparat o rețeta de supa crema de morcovi cu lapte de cocos, dar și o rețeta de chiftele de șalau in sos de roșii cu iaurt grecesc și tahini.

- Weekend-ul a sosit, așa ca daca vrei sa te delectezi cu preparate delicioase, noi avem rețeta maestrului bucatar, Catalin Scarlatescu. Un desert delicios și ușor de preparat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- In ediția din 26 ianuarie 2022 a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand, bucatarul matinalului, a preparat deosebit de delicios. ”Astazi voi face pui cu lapte de cocos și orez, iar deasupra, ca sa aduc un pic de aciditate, o sa pun mar verde. Mai adaug ceapa, usturoi, ghimbir, un strop…

- Mestecam 5 galbenusuri cu 100 gr. unt, putina sare, 80 gr. faina si la urma spuma dela 3 albusuri. Punem la copt intr o tava bine unsa si un foc bine potrivit , o presaram cu sunca tocata marunt, cu parmezan ras si putina smantana, apoi o rasucim in rulou presarand o cu smantana si putin unt, o punem…

- Taiem cartofii in patratele, ii fierbem in putina apa, apoi ii strecuram si ii prajim in untura, putina sare si ardei rosu, se poate pune si putina smantana cu ouale impreuna turnam peste cartofi, daca s a intarit se poate servi.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa…

- Andreea Banica și-a luat fanii prin surprindere cu supa cu galuște pe care a gatit-o recent familie sale, asfel ca gospodinele nu au putut sa nu remarce cat de bine arata. Intr-un timp foarte scurt, artista a fost asaltata de foarte multe mesaje cu privire la rețeta, astfel ca a facut-o publica. Iata…

- Te pregatesti de sarbatori cu liste lungi de produse si totusi, faci cum faci si iti iei si extra. Atunci cand intri in magazin sau iti comanzi online, iti iei ingrediente cat pentru mese consecutive de cate 12 nuntasi - ca poate vin si musafiri neanuntati, alegi fructe ca si cum ai trai numai din ele…

- Sfaturi practice și soluții pentru a te reduce problemele de atenție și concentrare Deveniți ușor distrași și aveți probleme in a ține evidența a ceea ce se spune sau se face in jur? Intampinați dificultați in a face mai multe sarcini la un moment dat? Va simtiti lenti in preluarea și ințelegerea informațiilor?…