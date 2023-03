Ce este sosul carbonara și cum se prepară. Rețetă de sos carbonara Sosul carbonara este facut din galbenușuri și branza pecorino romano și este servit de obicei cu paste. Celebrele paste carbonara sunt un fel de mancare simbol in Roma, Italia. Unii cred ca acest fel de mancare a fost creat de mineri la inceputul secolului al XX-lea, in timp ce alții cred ca dateaza din epoca romana. Cuprins: Ce este sosul carbonara și cum se prepara Istoria carbonara Din ce se face sosul carbonara – Ingrediente Ce este guanciale Rețeta de paste carbonara autentica Sfaturi pentru a face paste carbonara perfecte Exista o zi dedicata carbonara Ce este sosul carbonara și cum se prepara… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand ne hotaram sa cumparam o casa noua cu toții ne dorim ca aceasta sa fie cat mai mare, cat mai spațioasa și cat mai luminoasa. Insa, in contextul in care suprafața medie a locuințelor care au fost construite in ultimii ani a urmat un trend descendent, amenajarea spațiilor mici reprezinta o…

- Tacos este unul dintre cele mai populare feluri de mancare mexicane și exista de secole, inca din epoca pre-hispanica. In cele din urma, tacos a caștigat popularitate in Statele Unite, la sfarșitul secolului al XIX-lea, iar astazi exista multe tipuri diferite de tacos oferite in restaurantele, restaurantele,…

- Sursa foto: freepik.com Daca ți-ai patat accidental hainele cu vopsea lavabila in timp ce lucrai la proiectul tau, nu este totul pierdut. Nu trebuie sa le arunci. Petele de vopsea lavabila se pot scoate folosind cateva metode simple. Cel mai bine este sa incerci sa o cureți cat este inca proaspata,…

- Salernitana - Juventus, meci contand pentru etapa a 21-a din campionatul Italiei, este programat, marti, 7 februarie, de la ora 21:45, pe Stadio Arechi din Salerno, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Pensionarile din sistemul judiciar iesean si-a pus serios amprenta pe activitatea de anul trecut a Tribunalului. Numarul dosarelor noi a scazut putin, dar numarul tot mai mic de judecatori a facut ca fiecare dintre ei sa fie pus in situatia de a solutiona cate doua dosare pe zi. Jumatate dintre justitiabili…

- Italia sufera de la inceputul acestei saptamani din cauza unui front atmosferic rece, care a produs ninsori abundente chiar și in regiunile sudice. Pe insula Ischia, aproximativ 400 de oameni au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele. Școlile din mai multe orașe au fost inchise din motive de siguranța.O…

- Acest document, a afirmat Anca Alexandrescu, dovedește ca AVAS monitoriza contractul de privatizare Petrom și știa exact ce conține. "Se modifica actul constitutiv al Petrom, din aprilie 2007. In acest document apare foarte clar la pagina 3, ca sa vedeți minciunile celor care spuneau ca nu știu ce era…

- Sportul inseamna sanatate, insa faptul ca oamenii au din ce in ce mai puțin timp la dispoziție, se descurajeaza atunci cand doresc sa renunțe la sedentarism și sa se apuce sa faca mișcare, sub orice forma. Cuprins: Seteaza-ți un program de antrenament Alege echipamentul adecvat Incalzirea este esențiala…