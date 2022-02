Ce este sistemul Swift, prezentat ca „arma nucleară” împotriva Rusiei Creat in 1973, acest sistem de transfer de informații financiare este cel mai utilizat pe scara larga din lume. Printre sancțiunile luate in considerare de ambele maluri ale Atlanticului, se numara excluderea companiilor rusești din rețeaua interbancara Swift. O amenințare descrisa drept „arma nucleara” de catre SUA. Swift este acronimul pentru Society for Worldwide Interbank […] The post Ce este sistemul Swift, prezentat ca „arma nucleara” impotriva Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

