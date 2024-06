Ce este sistemul Patriot și cum poate ajuta Ucraina Romania a decis in cadrul ședinței CSAT, de joi, sa trimita un sistem Patriot in Ucraina. Patriot este unul dintre cele mai avansate sisteme de aparare aeriana disponibile, capabil sa intercepteze atat rachete cat și aeronave avansate. Principala provocare a sistemului este costul uriaș – o baterie Patriot noua ajunge la 1 miliard de euro. […] The post Ce este sistemul Patriot și cum poate ajuta Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor sa opreasca toate comenzile pentru sisteme și rachete anti-aeriene Patriot, inclusiv cele comandate de Romania, pana cand Ucraina va avea suficiente mijloace antiaeriene pentru a se putea apara de atacurile aeriene rusești, scrie Financial Times. Un anunț oficial in acest sens ar urma…

- Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi ca Romania va trimite un sistem de rachete de aparare Patriot in Ucraina. Decizia vine in contextul unor dezbateri aprinse pe aceasta tema, care au imparțit opinia publica in ultimele saptamani. In prezent, Romania are patru sisteme Patriot pe teritoriul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, in legatura cu propunerea ca Romania sa ofere Ucrainei un sistem Patriot ca, daca un astfel de sistem acopera parte din Ucraina, nu inseamna ca nu mai acopera si tara noastra. Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Euronews, care au fost discutiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca Romania nu va trimite combatanti in Ucraina. ”Romania nu va trimite combatanti in Ucraina, este simpla discutia si cred ca cu asta s-a si terminat”, a spus Iohannis. Președintele a precizat, totodata, ca o decizie privind cedarea unei baterii Patriot…

- Romania a furnizat, sambata și duminica, energie electrica Ucrainei in regim de urgența, dupa ce rețeaua naționala de electricitate din statul vecin a fost afectata de bombardamentele rușilor. Alaturi de Romania, Polonia și Slovacia au intervenit prin exporturi de curent electric pentru a acoperi consumul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, la Washington, ca Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, potrivit Agerpres. ”Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel, in ultimele…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. ”NATO a verificat capacitatile existente in sanul Aliantei…

- Zeci de kilograme de explozibili, ascunse in icoane ortodoxe, care proveneau din Ucraina au fost confiscate de Rusia, au anunțat marți, 2 aprilie, Serviciile Federale de Securitate (FSB). Explozibilii ar fi tranzitat mai multe țari din UE, printre care și Romania, susține aceeași sursa, potrivit Moscowtimes,…