Ce este sistemul ESP și la ce ajută această funcție Ce este sistemul ESP și la ce ajuta aceasta funcție. Multa lume se intreaba ce este, de fapt, ESP-ul de la mașina și care este funcția acestuia. Ca și definiție completa, ESP-ul este un sistem care foloseste aproape aceleasi principii de franare selectiva a rotilor, precum ABS-ul, dar care a venit ca o completare a acestuia, pentru o eficienta mult mai mare. Ce este sistemul ESP și la ce ajuta aceasta funcție Mai exact, ESP-ul este un ansamblu de mecanisme controlate de un calculator, care primeste date de la diversi senzori din masina. In cazul in care simte ca masina se comporta anormal, o ajuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca mașina ta sa aiba o ținuta de drum ireproșabila este necesar ca toate componentele sistemului de suspensie sa funcționeze fara greșeala. Cu alte cuvinte, este recomandata o verificare periodica a starii tehnice a automobilului tau astfel incat sa nu ajungi in situația in care sa resimți trepidații…

- Multi conducatori auto se bazeaza pe experienta lor pentru a-si conduce masinile in sezonul rece dupa cum considera de cuviinta, ignorand cateva reguli banale pe care trebuie sa le respecte pentru a se deplasa in siguranta cu autovehiculul. Sistemele electronice ale masinii Decuplarea sistemelor electronice,…

- Suntem in plin sezon de iarna și, chiar daca zapada inca se lasa așteptata in București și in alte orașe și zone ale țarii, șoferii ar trebui sa fie pregatiți in orice moment pentru a putea circula in condiții de siguranța. Pentru asta, in afara de lopata, nisip, sare și alte ustensile și accesorii…

- Filtrul de particule esteo componenta auto destul de importanta. Chiar daca unii șofeir nu pun atat de mult preț pe el, in momentul in care filtrul este infundat, mașina nu mai funcționa normal. Filtrul de particule are rolul de a opri particulele emise de motorul mașinii, dupa arderea combustibilului.…

- Orice șofer ar trebui sa știe ca iarna este unul dintre cei mai mari inamici pentru mașina sa, insa nu doar motorul poate avea de suferit, ci și caroseria. Zapada, gheața și substanțele folosite de drumari pentru deszapezire pot avea un efect negativ asupra vopselei, mai ales daca mașinile nu sunt curațate…

- Filtrul de aer este o componenta pe cat de ieftina, pe atat de importanta pentru orice mașina deoarece face parte din sistemul de alimentare al acesteia. Practic, cu ajutorul lui, mașina ta „respira”. Aceste filtre se regasesc pe mașini de zeci de ani și au rolul de a curața aerul inainte ca acesta…

- Mașina de spalat rufe reprezinta unul dintre cele mai utile aparate electrocasnice din orice camin, insa aceasta se poate lovi de dificultați de funcționare atunci cand nu este curațata corespunzator. Recipientul de detergent poate reprezenta sursa problemelor pentru ca acolo se aduna resturi din soluțiile…

- In fiecare an, pe masura ce ne apropiem de luna noiembrie, confuzia privind data la care trebuie montate cauciucurile de iarna incepe sa-și faca apariția in randul posesorilor de autoturisme. Unii conducatori auto cred ca trebuie sa schimbe anvelopele de vara cu cele de iarna la 1 noiembrie, alții sunt…