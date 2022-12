Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, Antony Blinken. „Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice…

- La aterizarea in SUA, Zelenski a fost intampinat de o seri de oficiali americani civili și militari și i s-a așternut la picioare covorul roșu. „Anul viitor, trebuie sa ne eliberam tot teritoriul”, a scris Zelenski, pe Facebook, dupa ce a ajuns in SUAZelenski ar fi fost dus in SUA de catre un avion…

- "Transa de ajutor de astazi include pentru prima data sistemul de aparare antiaeriana Patriot, capabil sa doboare rachete de croaziera, rachete balistice cu raza scurta de actiune si avioane la o altitudine net superioara celei la indemana sistemelor de aparare care au fost furnizate pana acum", a declarat…

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat seful diplomatiei americane chiar in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregatea sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este in drum spre Washington pentru o vizita oficiala. Casa Alba a transmis ca presedintele Biden va anunta un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina. Presedintele Zelenski se va intalni cu Biden la Casa Alba si se va adresa Congresului. SUA isi…

- Un sistem de aparare antiaeriana IRIS-T pe care Ucraina l-a primit recent din Germania este „deja in uz", relateaza Sky News. Ministerul ucrainean al Apararii a transmis pe Twitter ca sistemul „protejeaza" deja sudul Ucrainei. Fiecare sistem contine trei vehicule: un lansator de rachete, un radar si…