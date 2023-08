Stiri pe aceeasi tema

- Este cunoscuta sub denumirea de muhlama, mihlama sau kuymak. Acest tip de mamaliga, cu origini in Turcia, face furori in intreaga lume. Preparatul este foarte cremos, datorita unui ingredient special folosit de bucatari in procesul de gatire. Afla in randurile de mai jos care este secretul. Secretul…

- Mamaliga este un preparat extrem de iubit de romani și nu numai. Nu este deloc greu de facut și nu necesita multe ingrediente, fiind totodata un inlocuitor perfect pentru paine. Totuși, hai sa vedem ce ingredient secret ar trebui adaugat, pentru a obține cea mai cremoasa mamaliga. Cum sa obții cea mai…

- Rona Hartner trece prin cea mai grea perioada a vieții sale. Celebra artista, care a mai fost grav bolnava, a fost diagnosticata din nou cu cancer. Vedeta se lupta pentru viața ei, pentru ca boala este in ultimul stadiu și medicii sunt foarte rezervați in ceea ce privește starea ei de sanatate. Rona…

- Celebra artista Rona Hartner are mai probleme de sanatate. In anul 2019 a fost operata de o tumora maligna de colon in 2019, iar acum a primit un nou diagnostic crunt: cancer la plamani in ultimul stadiu.Rona Hartner a explicat ca totul a inceput cu o tuse persistenta, iar dupa ce a facut analize…

- Astrud Gilberto, cantareața care a devenit celebra la inceputul anilor '60 pentru interpretarea emblematicei piese bossa nova "The Girl from Ipanema", a murit la varsta de 83 de ani, scrie The Guardian.

- Are o silueta de admirat și reușește sa se mențina in forma de mai bine de doua decenii. Superba vedeta nu ezita sa impartașeasca trucurile la care apeleaza, dezvaluind, de multe ori, ce pune in farfurie la fiecare masa. Afla rețeta speciala de omleta a lui Carmen Bruma. Un ingredient surpriza ii va…

- Ultimul in concurs, campion la gafe. Reprezentantul Romaniei la Eurovision a jignit concurenții din Suedia și Ucraina. Apoi a dat cu scuzeReprezentantul Romaniei a redistribuit intr-un Story o postare jiignitoare la adresa unor participanți la Eurovision 2023, apoi a revenit cu scuze. CITESTE…

- Kemal Kilicdaroglu, principalul contracandidat al președintelui turc Tayyip Erdogan, a ținut vineri (12 mai) ultimul sau miting electoral la Ankara, cu doua zile inainte de alegerile prezidențiale istorice din Turcia. Facand un semn cu mainile in forma de inima, care a devenit o emblema a campaniei…